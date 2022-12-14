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Gaziantep FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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