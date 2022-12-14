Gaziantep FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.