Gaziantep FK, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Başkan Mehmet Büyükekşi, imza töreninde yaptığı açıklamada dört önemli futbolcuyu kadrolarına kattıklarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Pandemi koşullarında transferin zorlaştığını ifade eden Büyükekşi, “Ligimize uzun yıllar sonra ilk kez devre arası verilmedi. Karşılaşmaların üç günde bir sıklıkla devam ettiği bir ortamda transfer yapabilmek gerçekten çok zorlu bir süreçti. Üstelik dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi koşulları da bu transferleri zorlaştırdı. Bizler kulübümüzün imkanları çerçevesinde en iyisini yapmanın hesaplarını yaptık ve dört önemli arkadaşımızı aramıza kattık. Ertuğrul geçmişte Milli Takım seviyesine kadar yükselmiş, önemli bir değerimiz. Kendisi de kısa süre içerisinde performansıyla ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatladı. Aynı zamanda Rashid ve Bilal'de hem bireysel olarak, hem de geçmişleriyle kalitelerini ispatlamış oyuncular. Miranda'da hocamızın talebi ve bizim yaptığımız araştırmalarla titizlikle sürüttüğümüz bir transferdi. Güçlü bir takımımız var ve kadro uyumunu bozmamamız da gerekiyordu. Kubilay'ın takımdan ayrılması ve Kana-Bıyık'ın sakatlık sürecinin devam etmesi sebebiyle iki defans oyuncusu transfer ederek hem güçlendik, hem de kadromuzdaki tüm mevkilerde en az bir alternatif oyuncu bulundurmayı sağladık. Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında inşallah en iyi katkıyı vereceklerine inanıyorum” dedi.