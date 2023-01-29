Gaziantep FK, 9 maçlık hasrete son verdi

Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek ligde 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Finansal anlamda zor günler geçiren Gaziantep ekibini zorlu deplasmanda başkanvekili İzzet Bakır, diğer yöneticiler ve taraftarlar yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig'de en son 10. haftada deplasmanda oynadığı Konyaspor maçını 1-0 kazanan Gaziantep FK, daha sonra oynadığı 9 maçta 5 mağlubiyet 4 de beraberlikle sahadan ayrıldı.

9 maç sonra galibiyet sevinci

Ligde son 9 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve yaklaşık üç haftadır başkanı bulunmayan Gaziantep FK, bu zorlu şartlarda ligin 21. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Maça teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde çıkan Gaziantep ekibi, karşılaşmayı Djilobodji ve Figueiredo'nun attığı gollerle 2-0 galip bitirdi.

Başkanvekili İzzet Bakır takımı yalnız bırakmadı

Ligde 9 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Gaziantep FK'yı zorlu deplasmanda yeni dönemde başkanlık için de ismi geçen başkanvekili İzzet Bakır ile diğer yöneticiler ve taraftarları da yalnız bırakmadı. Maçın ardından başkanvekili İzzet Bakır, teknik sorumlu Erdal Güneş ve futbolcular büyük sevinç yaşarken, Ankaragücü galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Gaziantep ekibi, rahat bir nefes aldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'da Hatayspor'u konuk edecek.