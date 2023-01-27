Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.