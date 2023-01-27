İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.


Gaziantep Futbol Kulübü, 1,5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.


Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.