Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Rehavete kapılmayacağız”

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti ve takımın göstermiş olduğu performansı büyük bir zafer olarak değerlendiren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç maç ilerleyerek rehavete kapılmayacaklarını belirtti. Fenerbahçe müsabakasını net bir skor ve güzel bir futbolla kazandıklarını dile getiren Büyükekşi, “Öncelikle Fenerbahçe bu ülkenin en büyük camialarından birisi ve her zaman zorlu bir rakiptir. Biz rakibimize maçtan önce de, sonra da büyük saygı gösterdik. Sahada da tatsız hiçbir olay yaşanmadan haklı bir galibiyet almayı başardık. Kendi evimizde en son Fenerbahçe'ye mağlup olmuştuk, bu karşılaşmayla birlikte o günün de rövanşını almış olduk. Galibiyetin getirdiği gurur sadece takımımızın değil, tüm Gazianteplilerindir. Şehrimize böylesi önemli bir maçta üç puan hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek, Gaziantep adının geçtiği her yerde olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmek istiyoruz” dedi.

“Takımımızı gönülden tebrik ediyorum”

Ligde son 11 maçta yenilmediklerini ve özellikle sahada gösterilen mücadelenin galibiyetlerden dahi daha değerli olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig'de geride kalan on üç haftaya damga vurmuş bir takımız. Gerek teknik heyetimiz, gerek futbolcularımız herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sahada savaşan bir Gaziantep var ve bu gösterdikleri mücadeleler üç puandan bile daha değerli. Futbol üç neticeli bir oyundur, böyle mücadeleye devam edeceğiz ve kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Takımımızı ve Teknik Direktörümüz Sumudica'yı maçtan sonra arayarak tebrik ettim, onlar bize bu mutluluğu yaşattılar. Bizler de bunu tüm Gaziantep şehrine armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstikrarlı bir takımız, bu devam edecek”

Süper Lig'de oynadıkları son 21 maçta da gol atıp, sadece bir yenilgi almalarının büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükekşi, “Süper Lig'de en az dört kategoride rekor bizde bulunuyor ve artık insanlar rekorların takımı olarak bizden bahsediyor. Bu elbette bizi daha da motive ediyor ve gelecek adına heyecanlandırıyor. Yönetim kurulumuzla, futbolcularımızla ve teknik heyetimizle bir aile ortamı yakalamayı başardık. Her zaman istikrarı savunduk, istikrarın başarının anahtarı olduğunu söyledik. Geldiğimiz noktaya bakınca, doğru işlerin bir futbol takımında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hocamızla, futbolcularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve asla rehavete kapılmayacağız. Maçtan maça düşünüp, konsantrasyon olarak hep üst seviyede olmayı amaçlıyoruz. Hem kupada hem de ligde gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar gitmenin çalışmalarını sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kasımpaşa maçından da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum”

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçına da galibiyet hedefiyle gideceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, “Fenerbahçe maçı elbette önemli bir zaferdi ancak bu maçı artık unutmamız gerekiyor. Teknik direktörümüz Marius Sumudica da bu konuda futbolcularımıza uyarılarda bulundu. Tüm futbolcularımız olayın ciddiyetinin farkında ve onlar da bizimle aynı düşüncelere sahipler. Kasımpaşa takımı da bizden sonra evinde en uzun süredir yenilmeyen takım unvanına sahip. Her rakibe olduğu gibi onlara da saygı duyuyoruz ancak bu maçı da kazanabilmek adına her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımız dualarıyla, destekleriyle yanımızda olmaya devam etsinler” dedi.

“Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim”

Fenerbahçe mücadelesi öncesi Gaziantep'te bir hastanede yaşanan patlamanın kendilerini derinden etkilediğini dile aktaran Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Karşılaşma öncesi şehrimizde böyle bir olay yaşanması bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Onursal Başkanımız Adil Konukoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bir daha umarım böyle bir olay yaşanmaz, tüm şehrimize bir kez daha geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.