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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet satışları devam ediyor

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının bilet satışları devam ediyor.


Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 30 ile 750 TL arasında değişiyor. Zorlu maçı stadyumdan takip etmek isteyen Fenerbahçe logolu passolig kart sahiplerinin sadece misafir tribünden bilet satın alabileceği belirtildi. İndirimli biletlerin ise sadece maç günü stadyum gişesinde satışa sunulacağı açıklandı.


18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının biletleri VIP alt tribün 750 TL, VIP üst tribün 350 TL, maraton alt 200 TL, maraton üst 150 TL, kale arkası 100 TL ve misafir tribün 130 TL'den satılıyor.


Öte yandan kadın ve öğrenci taraftarlar için satışa sunulan indirimli biletler ise VIP alt tribün 250 TL, VIP üst tribün 125 TL, maraton alt 75 TL, maraton üst 60 TL ve kale arkası 30 TL'den maç günü satışa sunulacak.

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