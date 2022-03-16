Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 1 günlük iznin ardından Pazar günü evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Giresun deplasmanında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana başladı. Antrenman yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 17 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürecek.