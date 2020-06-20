İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.


Süper Lig'in 28. haftasında, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, saat 10.15'de gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla son buldu.


Son antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, öğle saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.