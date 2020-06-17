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Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynanacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 28. haftasında, 21 Haziran Pazar akşamı saat 21.00'de deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanyla hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat 35 dakika süren bir çalışma yaptı. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 18 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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