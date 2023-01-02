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Gaziantep FK galibiyete hasret

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.


Gaziantep Futbol Kulübü, 16 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki etkisiz performansı ile dikkat çekiyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona hızlı bir giriş yapan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, sonraki 11 haftada ise sadece 1 galibiyet elde edebildi. Gaziantep FK, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puan topladı. Gaziantep ekibi bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep FK, rakibini mağlup ederek son haftalardaki kötü gidişe son vermek istiyor.

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