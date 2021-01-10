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Gaziantep FK ile Sumudica'nın yolları ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.


Süper Lig'de dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde şok gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep ekibinde, Sumudica ile Başkan Mehmet Büyükekşi'nin medya üzerinden karşılıklı açıklamaları sonrası olağanüstü toplantı kararı alındı. Özellikle dün oynanan Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle gündemden düşmeyen Rumen teknik adam Marius Sumudica ile akşam saatlerinde olağanüstü toplantı yapıldı. Başkanvekili Mahsum Altunkaya ile Rumen teknik adam arasında yapılan toplantıdan karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı çıktı.


Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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