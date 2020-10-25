Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76.
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor'u Muhammet Demir'in 76. dakikada attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.
Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor'u Muhammet Demir'in 76. dakikada buluğu golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 3. hafta deplasmanda Göztepe'ye karşı Alexandru Maxim'in son dakikalarda bulduğu golle 2-2, 4. haftada evinde Trabzonspor'a ise 90+3'te yine Maxim'in bulduğu golle 1-1 ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.