Gaziantep FK tam gaz çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran tarihinde başlaması ön görülen lig için antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmanlarını aksatmayan Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir çalışma yaptı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tüm futbolcular katıldı.