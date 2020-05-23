İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep FK vites yükseltiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, haziran ayında başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran tarihinde başlaması planlanan lig için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren neşeli bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcuların tam kadro yer aldığı antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, ayak tenisi ve koordinasyon çalışmaları ile son buldu.


Antrenman sonrası futbolcuların halat çekme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.