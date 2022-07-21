Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Gaziantep FK yeni sezonda 4 forma kullanacak

Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak.