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Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.


Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.



Gaziantep FK yeni sezonda 4 forma kullanacak


Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak.

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