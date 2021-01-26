Gaziantep FK'da hedef Galatasaray maçını galip bitirmek

Büyükekşi, Galatasaray maçında galibiyete odaklandıklarını da vurgulayarak, yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile daha başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin ilk yarısı, takımın son durumu, yeni teknik direktör, gelecek hedefleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezonun ilk yarısını dördüncü sırada tamamlamanın büyük bir başarı hikayesi olduğunun söyleyen Mehmet Büyükekşi, sezon sonuna kadar bu performanslarını sürdürmek istediklerini vurguladı. Başkan Büyükekşi, Galatasaray maçında galibiyet hedeflediklerini de vurgulayarak, yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile daha başarılı olacaklarına dikkat çekti.

“Galatasaray maçında da galibiyet amaçlıyoruz”

Sezonun ikinci yarısının açılış maçında konuk edecekleri Galatasaray karşısında iyi bir futbol ve galibiyet hedeflediklerini aktaran Gaziantep FK Başkan Mehmet Büyükekşi, “Galatasaray bu ligin en değerli ve saygıdeğer kulüplerinden birisidir. Rakibimize büyük saygımız bulunuyor ancak galibiyet alabilecek kaliteye sahibiz. Taraftarlarımızın da beklentisini biliyoruz ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz puan durumunda bizim bir üst sıramızda yer alıyor ve zirve yarışını sürdürebilmemiz adına büyük önem arz eden bir maça çıkacağız. Elbette her maç olduğu gibi oyuncularımız bu karşılaşmada da galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kendi sahamızda bir yılı aşkın bir süredir yenilmeyen tek takımız. Bu özgüvenimizi sahaya da yansıtarak, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda hem hocamız Sa Pinto'ya hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapacağız” dedi.

“Sa Pinto ile başarılı olacağımıza inanıyoruz”

Göreve geçtiğimiz hafta getirilen Teknik Direktör Sa Pinto'nun futbol dünyasında başardıklarıyla dünyaca önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Büyükekşi, “Teknik direktörlük konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdik ve Sa Pinto ile sözleşme imzaladık. Hocamız gerek futbolculuk döneminde gerekse de teknik adamlık kariyerinde önemli başarılar kazanmış bir isim. Saha içi kadar saha dışında da futbolcularla bir arkadaş gibi ve oynayan oynamayan herkesle iyi ilişkiler kurmayı başardı. Kendisiyle birlikte istikrarlı bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz ve takımın başarısı için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Transferde de kendisiyle sürekli olarak görüşüyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak en iyisini yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ligi taraftarın gurur duyacağı bir noktada bitirmek istiyoruz”

Sezonu ilk beş takım arasında bitirme hedeflerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Büyükekşi, “Sezon başında yaptığım ilk açıklamada sezon bitince taraftarlarımızın puan durumundaki yerimize bakarak gurur duyacakları bir noktada ligi bitirmek istediğimizi ifade etmiştim. Geldiğimiz noktaya baktığımızda sezonun ilk yarısında bunu başardık. Ancak lig henüz bitmedi ve önümüzde birbirinden zorlu yirmi karşılaşma daha bulunuyor. Asla rehavete girmeyeceğiz ve ilk beş hedefimizi koruyacağız. Tekrar söylemek istiyorum ki en önemli hedefimizin taraftarlarımızın puan durumuna baktığı zaman gurur duyacağı bir noktada ligi tamamlamak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Son saniyelerde galibiyet kaçırmak büyük talihsizlik”

Ligin ilk yarısında son saniyelerde dört maçta galibiyeti kaçırdıklarını ve 21. haftadaki Hatayspor karşısında da aynı talihsizliği yaşadıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Çok zorlu ve sıkışık bir fikstür üzerinde mücadelemizi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Ricardo Sa Pinto hocamızın göreve başlamasıyla birlikte bu karşılaşmanın önemi daha da artmıştı. Geçiş aşamalarını kolaylaştırabilmek adına yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte fedakarlıklar yapmaya devam ediyoruz. Nitekim Hatayspor karşısında da iyi mücadele edip galibiyete saniyeler kala elimizden iki puanın gitmesi bizleri inanılmaz üzdü. Üstelik bu sezon bunu dördüncü kez yaşıyoruz. Sekiz puanımızı son dakikalarda kaybettik. Bu talihsizlikler olmasa belki de şuan dördüncü sırada değil de ligin zirvesindeydik. Ancak daha önce olduğu gibi yine ayağa kalkmayı başaracağız. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Aldığımız hiç bir puanda hakem katkısı yok”

Süper Lig'in ilk yarısını dördüncü sırada tamamlamanın büyük bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Büyükekşi, “Süper Lig'de ilk yarıyı geride bıraktık ve bu süreci yirmi bir takım arasında dördüncü sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attık. Ancak geriye dönüp baktığımızda hakem hatalarının en çok etkilediği takım olmaya da devam ediyoruz. Herkesin de hatırlayacağı gibi Karagümrük, Malatya, Erzurum ve son olarak da Hatayspor karşısında son saniyelerde galibiyeti kaçırdık. Malatya maçında golden önce yapılan faul, Erzurum maçında çalınan çok basit bir penaltı ve Hatayspor karşısında hakemin ısrarla maçı bitirmek istememesi. Süper Lig dördüncüsü bir takımın başkanı olarak bunları söylemek inanın beni de çok üzüyor. Elbette takımımızın da çıkarması gereken dersler olacaktır ama ligdeki tüm maçları izlediğimizde sonucuna bu kadar direkt etki edilen bir başka takımda bulunmuyor. Aldığımız 35 puan bu takımın alın teridir ancak birçok maçta da o alın terimiz hatalar yüzünden galibiyete dönüşmedi. Sezonun ikinci yarısında bu hataların son bulmasını diliyorum. Üst sıradaki rakiplerimize çalınamayacak hiçbir düdüğü bize karşı da çalınmamasını bekliyoruz. Tekrar söylüyorum ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.