Gaziantep FK'da iki pozitif vaka!

Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Süper Lig ekiplerinde korona virüs vakası görülen takımlara Gaziantep FK da eklendi. Gaziantep ekibinde rutin olarak yapılan testlerin sonuncusunda, bir futbolcu ve bir personelde korona virüs tespit edildiği açıklandı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin ise başlatıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.