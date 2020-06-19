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Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif

Gaziantep Futbol Kulübü’nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde tüm takım, teknik kadro ve personeller pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi korona virüs testine tabi tutuldu. Kritik maç öncesi yapılan tüm testler negatif çıktı.


Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı

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