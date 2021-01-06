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Gaziantep FK'da sakatlık şoku

Süper Lig’de son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Gaziantep FK’da sakatlıkları bulunan Nouha Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim şoku yaşanıyor.

Süper Lig'de son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Nouha Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim şoku yaşanıyor.


Süper Lig'de son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü'nde 3 önemli futbolcudan gelen sakatlık haberlerinin şoku yaşanıyor. Ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Gaziantep ekibinde geçtiğimiz hafta sakatlanan Malili forvet Nouha Dicko ile dün oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Kana Bıyık'ın 4-6 hafta arasında takımdan uzak kalacağı açıklandı. Dün oynanan maçta dizine darbe alan Alexandru Maxim'in durumunun da belirsiz olduğu ve tedavisine devam edildiği bildirilirken, geçtiğimiz günlerde sakatlanan Andre Sousa'nın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.



Sivasspor maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar can sıkıyor


Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçına bu oyunculardan yoksun çıkacak olan Gaziantep ekibinde, teknik patron Marius Sumudica ile futbolcular Alin Tosca ve Junior Morais de sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

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