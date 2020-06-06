İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep FK'dan stadyumda antrenman maçı

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı’nda futbolcuların tamamının forma giydiği bir antrenman maçı yaptı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı'nda futbolcuların tamamının forma giydiği bir antrenman maçı yaptı.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 14 Haziran Pazar günü ligin 27. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda, yaklaşık 3 ay sonra Gaziantep Kalyon Stadı'nın çimlerine ayak basarak bir antrenman maçı yaptı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman maçı 11'e 11 olarak iki takım halinde oynandı.


Antrenman maçı öncesi ve sonrası futbolcular ellerini dezenfektan ile temizledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.