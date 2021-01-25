Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 20 maçlık periyodu 3 yenilgiyle kapatarak, ligin en az mağlup olan takımı unvanının da sahibi. Gaziantep ekibi, sahasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak da zirvede yer aldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep FK, ilk devrenin en çok dikkat çeken ve konuşulan takımlarından biri olmayı başardı. İlk devrede oynadığı 20 maçta rakip filelere 35 gol gönderen Gaziantep ekibi, ağlarında ise 24 gol görerek artı 10 gol averajı da yakaladı. Sezona Teknik Direktör Marius Sumudica ile başlayan ve Rumen hocanın çılgınlıklarıyla da çok konuşulan Gaziantep FK, 18. haftadaki 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından Sumudica'yla yollarını ayırdı. Gaziantep ekibi, ligin 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına 48 yaşındaki Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

Beşiktaş'ı yendi, Trabzonspor'a geçit vermedi

İlk yarıda Marius Sumudica yönetiminde önemli başarılara imza atan Gaziantep FK, sezona deplasmandaki 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başladı. Gaziantep ekibi, 2. haftada ise evinde oynadığı Karagümrük maçını son dakikada yediği golle 2-2 bitirerek bir puana razı oldu. Sonraki karşılaşmada Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen kırmızı-siyahlılar, 4. haftada konuk ettiği Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 5. haftada da Antalyaspor karşılaşmasında yine sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, 6. haftada konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek hem beraberlik serisini bitirdi hem de ilk galibiyet sevincini yaşadı. Gençlerbirliği deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Gaziantep, 8. haftada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından zorlu Denizlispor maçını 1-0 kazanarak deplasmandan 3 puan çıkaran Gaziantep FK, 10. haftada ise yine son dakikalarda yediği golle Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasını BAY geçen Gaziantep FK, 12. haftada konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep, 13. haftada ağırladığı Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup ederek hem ligdeki 5. galibiyetini aldı hem de puanını 21'e çıkarak iyi gidişatını sürdürdü. Ligin 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep FK, 15. haftada da Alanyaspor'u da 3-1'le geçerek önemli bir seri yakaladı. 16. haftada zorlu Erzurum deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar, son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 beraberliğe razı oldu.

Sivas'a yenildi, Sumudica ile yolları ayırdı

Ligin 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek yenilmeme serisini sürdüren Gaziantep FK, 18. haftada deplasmanda Sivasspor'a 2-1 kaybetti ve 16 hafta sonra yenilgi yüzü gördü. Bu maçın ardından basın mensuplarına şok açıklamalar yapan Teknik Direktör Marius Sumudica, yönetimde ve kentte rahatsızlık oluşturunca Rumen hocayla yollar ayrıldı. Sancılı bir dönemde ligin 19. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Gaziantep FK, zorlandığı maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 19. haftasında ise Sumudica ile anlaşan Rizespor'a misafir olan Gaziantep FK, yoğun kar yağışı altında oynanan müsabakadar rakibine 3-0 kaybederek 28 maçtır gol atma serisine de veda etmek zorunda kaldı.

Bu hafta Hatayspor maçına yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto yönetiminde çıkan Gaziantep FK, son saniyelerde Junior Morais'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Kupaya son 16 turunda veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK, önce 4. turda Serik Belediyespor'u 3-0'la eledi, sonrasında da 5. turda Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Gaziantep temsilcisi, son 16 turunda konuk olduğu Konyaspor'a ise 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Bir yıldır sahasında yenilmiyor

Gaziantep FK'nın öne çıkan bir başka istatistiği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmemesi. Gaziantep temsilcisi, son olarak 2019-2020 sezonun 18. haftasında 18 Ocak 2020 tarihinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu. Gaziantep ekibi, söz konusu karşılaşmadan sonra evinde oynadığı 17 lig ve 2 kupa maçında 11 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu maçlarda kırmızı-siyahlılar, rakip kalelere 41 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 19 gol gördü.

Alexandru M. 11 golle en golcü isim oldu

Gaziantep ekibinin ilk devrede ligde ve kupada oynadığı toplam 23 resmi maçta en golcü isim 11 gol atan Alexandru M. oldu. Başarılı oyuncuyu 8 golle Muhammet Demir, 6 golle Kevin Mirallas, 3'er golle Andre ve Kenan Özer takip etti. Kana Bıyık ve Jefferson 2'ier gol atarken, Vetrih, Enver Cenk, Furkan Soyalp, Kozulj ve Dicko'nın da 1'er gollük katkısı var. Gaziantep FK'da en çok asist yapan ise 6 asistle Muhammet Demir oldu. Muhammet Demir'i 4 asistle Güray Vural, 3 asistle Kevin Mirallas, 2'şer asistle Enver Cenk ve Oğuz Ceylan takip etti. Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Kenan Özer, Jefferson ve Sousa'nın 1'er asisti var.

Sarı ve kırmızı kartlar

Gaziantep ekibinde ilk yarıda kırmızı kart gören isimler Oğuz Ceylan, Junior Morais, Kevin Mirallas ve Jefferson oldu. Gaziantep FK'da en çok sarı kart gören oyuncu 6 sarı kartla Morais, onu 5'er sarı kartla Jefferson, Mirallas, Alexandru M. ve Papy Djilobodji takip etti. Alin Tosca, Muahmmet Demir ve Vetrih'in 4'er sarı kartı bulunurken, Güray Vural da 3 sarı kart gördü.

Dicko, Andre, Kubilay, Sousa, Kenan, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan ve Günay Güvenç'in 2'şer sarı kartı var. Kırmızı-siyahlılar tek sarı kartlı isimler ise Olkowski, Mehmet Erdem, Kozulj ile Furkan Soyalp.

Ligin ikinci yarısına evinde Galatasaray maçıyla başlayacak

Ligin ilk yarısında dikkat çeken takımların başında gelen Gaziantep ekibi, ikinci devreye ise kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı ile başlayacak. Gaziantep FK ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.