Gaziantep FK'nın yeni başkanı Memik Yılmaz oldu

Gaziantep Futbol Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkan Memik Yılmaz seçildi. Tek liste ile girilen seçimde başkan seçilen Memik Yılmaz, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Bu şehre güzel şeyler yaşatmak için mücadele edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından hakları saklı olmak kaydıyla Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi seçimli olağan genel kurul yapıldı. Gaziantep FK Tesisleri'nde tek liste ile girilen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği seçimli genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi.

“Yeni sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz”

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, “Konuşmama başlamadan önce 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kaldık. Keşke deprem olmasaydı. Ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Gaziantep futbolunda yaklaşık 15 yıldır yöneticilik görevleriyle her zaman kulüplerimize görevimiz ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. 2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız ancak Gaziantep şehri tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı başarmıştır. Şimdi de geçmişte olduğu gibi tüm Gaziantepliler olarak kırmızı-siyah renklerimize sahip çıkarak bu zorlu yolculukta yanımızda olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamankinden daha dirençli, daha motive, daha inançlı ve daha umutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Bu şehre güzel şeyler yaşatmak için mücadele edeceğimizden şüpheniz olmasın"

Yeni sezonda gurur duyulacak bir takım kurmak istediklerini dile getiren Memik Yılmaz, “Hep birlikte el ele verdiğimiz takdirde iyi bir takım olmayı, bu şehre yakışır, bu şehre daha güzel şeyler yaşatmak için mücadele edeceğimizden kaygı ve şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Yönetim listesi belli oldu

Memik Yılmaz başkanlığındaki Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu listesinde; İsmet Özcan, Ömer Çakmak, Serhat Tümer, İbrahim Dicle, Abdullah Acar, Ali Fuat Ceyhun, Hayri Aytaç, Fevzi Uslu, Seçil Kömürcü, Uğur Şireci, İdris Kalkan, Halil Demir, Mustafa Kemal Güneş, Uğur Tosun, Güney Dağdeviren, Gökhan Karakayalı, İlhan Kılınç, Mustafa Kara, Bülent İngeç, Mustafa Kemal Şerbetçi, Ali Kumru, Fatih Konuk, Orhan Yılmaz, Memik Yılmaz, Mehmet Fırat Dicle, Saliha Kübra Kabaali, Tevfik Göğüş, İrfan Karakuzulu ve Abdulkadir Gözegir yer aldı.