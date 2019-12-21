Gaziantep FK'ya destek gecesinde 240 bine yak?n forma sat?ld?

Gaziantep Futbol Kul?b?'n?n ba?latt??? 'Gaziantep Tek Y?rek, K?rm?z?-Siyaha Tam Destek' kampanyas? kapsam?nda kentte bir gala gecesi d?zenlendi. Gala gecesinde kat?l?mc?lar taraf?ndan 240 bine yak?n forma sat?n al?n?rken 24 milyon liraya yak?n gelir sa?land?.

Gaziantep Futbol Kul?b?'n?n tak?m? finansal anlamda rahatlatmak ve ?ehrin tak?m? sahiplenmesi i?in ba?latt??? 'Gaziantep Tek Y?rek, K?rm?z?-Siyaha Tam Destek' kampanyas? i?in gala gece d?zenlendi. Gaziantep'te bir otelde d?zenlenen gala gecesine Gaziantep Valisi Davut G?l, Gaziantep B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin, Gaziantep FK Ba?kan? Mehmet B?y?kek?i, SANKO Holding Y?netim Kurulu Ba?kan Vekili Adil Sani Konuko?lu ile birlikte kent protokol?, ?ehrin ?nde gelenleri, i? adamlar? ile ?ok say?da davetli kat?ld?. Gecede ?nl? sanat??lar Muazzez Ersoy ile Mustafa Keser de konser verdi. Kul?be destek sa?lanmas? amac?yla d?zenlenen gecede toplam 240 bine yak?n forma sat?l?rken etkinli?e kat?lan davetliler telefonlar?ndan 'DESTEK' yaz?p 8827'ye k?sa mesaj yollayarak SMS kampanyas?na kat?ld?. Gala gecesinde 24 milyon TL'ye yak?n bir gelir elde edildi.

?te yandan d?zenlenen gala gecesi ile ilgili kul?b?n sosyal medya hesab?ndan, 'Gaziantep Tek Y?rek olunca neler ba?araca??n? herkes bilir. Bu anlaml? gecede destek olan herkese g?n?lden te?ekk?rlerimizle. Haydi Gaziantep, Destek yaz 8827'ye hemen g?nder' a??klamas?yla bir video payla??l?rken t?m kat?l?mc?lara ve destek?ilere de te?ekk?r edildi.