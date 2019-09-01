Gaziantep folklora doydu

Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey'de ”Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali” düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen festivalde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen folklor ekipleri, farklı kültürleri Şahinbey'de bir araya getirdi. Festival Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Balıklı Parkı'nda Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Denizli ve Artvin'den gelen halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, folklor ekiplerindeki bayan folklorcülerle birlikte ‘Kadına Şiddete Hayır' pankartı açarak, kadın cinayetlerine ve kadınlara uygulanan şiddete karşı tepki gösterdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen folklor ekiplerine yöresel yemekler ve Gaziantep baklavası ikram edildi.

Gaziantep folklore doydu, vatandaşlar halaya katıldı

Türkiye'nin yedi ilinden gelen folklorcüler, üç gün boyunca Gümrük Hanı, Balıklı Parkı, Gaziantep Üniversitesi önü, Sanko Park, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Şahinbey Parkı'nda düzenledikleri birbirinden güzel gösterilerle Gaziantep halkına keyifli anlar yaşattılar. Folklorcülerin gösterileri sırasında vatandaşlar da eşlik ederek oyunlar oynadılar.

“Folklor barış ve kardeşlik demektir”

Folklorün barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak Yedi Bölgede Yedi İklim adı altında yedi bölgemizden folklorcülerimizi şehrimize davet ettik ve burada vatandaşlarımızın katılımı ile büyük bir festival düzenledik. Gaziantepimizin ve Şahinbeyimizin değişik yerlerinde Türkiyemizin yedi bölgesinden gelen folklorcüler gösteriler yaptılar. Kardeşliğin, barışın, sevginin ve saygının sembolü olan folklorü, her bölgenin kendine has oyunları ekipleri burada halkımızla paylaştılar” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, Emine Bulut cinayeti ve kadına uygulanan şiddete hayır diyerek, “Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bizim dinimiz bırakın insan öldürmeyi, karıncayı incitmeyi dahi yasaklamıştır. Kadınlara el kalkmamalı. Kadına şiddet uygulayanların insanlıkla alakası yoktur. Gaziantep Şahinbey'den kadına şiddet yapan her kim olursa olsun kınıyorum” diye konuştu.