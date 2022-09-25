Gaziantep Gastronomi Akademisi'nin açılışı törenle yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Gaziantep'in gastronomi kültürünü geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla faaliyete geçirdiği Gaziantep Gastronomi Akademisi'nin (GAGA) resmi açılışını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolünün de katıldığı törende yöresel mutfak lezzetleri ve dünya mutfağından örnekler sergilenerek GAGA'nın yürüttüğü faaliyetler anlatıldı. Açılış töreninde Gaziantep Gastronomi Akademisi GAGA hakkında konuşan Bakan Mustafa Varank, “Gaziantep'e değer katan, benim de çok önemsediğim bir projenin sonunda kurulan GAGA'nın resmi açılışını yapıyoruz. Gaziantep Ticaret Odamızla birlikte bu tesisi şehre kazandırdık.” dedi.

Varank: Tuncay Başkanımız bu projeyle geldiğinde bunu hemen yapalım dedik

Gaziantep Gastronomi Akademisi projesinin hayata geçiriliş sürecine de değinen Bakan Varank, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“GTO Başkanımız her konuda fikirlerini bize iletiyor. Biz de her zaman fikirlerine değer veriyor, faydalanıyoruz. Tuncay Başkanımız bu projeyle bize geldiğinde bunu hemen yapalım dedik. Gaziantep bir tarım, sanayi ve gastronomi şehri. Bu şehrin lezzetlerini dünyada tanımayan yok. Yabancı heyetlerle oturduğumuzda mutlaka bir baklava muhabbeti geçiyor. Dolayısıyla Gaziantep işte bu tesisle kapasitesini yukarılara taşıyacak. Burada hem eğitimler vereceğiz. Kendi girişimciliğini gerçekleştirmek isteyenlere de desteğimiz olacak. Onlara danışmanlık vereceğiz. Bu şehre değer katacağız. GTO Yönetimine teşekkür ediyorum. Şehrimize, bölgemize ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Varank, GAGA'yı incelediği sırada buradan eğitim alarak mezun olanlara girişimcilik desteği ve finans desteği sağlanması konusunda da çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Açılış sonrasında GAGA hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO olarak yıllardır Gaziantep'in ekonomik ve sosyal gelişimi için katma değer oluşturma gücüne sahip mutfak kültürünün sürdürülebilirliği için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Bu kültürü daha ileri seviyelere taşımak için yeni başarı hikâyeleri yazıyoruz. Bunlardan biri de şüphesiz ki Gaziantep Gastronomi Akademisi…” dedi.

''Temel hedefimiz, sektöre nitelikli insan kaynağı ve işletmeler kazandırmak''

Yıldırım, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile hayata geçirdiğimiz Akademimizde, temel hedefimiz, gastronomi ve gıda sektörüne nitelikli insan kaynağı ve işletmeler kazandırmak. Ben bu bağlamda tüm GTO ailesi ve Gaziantep adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Akademimizin tüm altyapısını gıda ve gastronomi sektörüne; yerel değerleri uluslararasılaştıracak, inovatif bakış açısına sahip, katma değer üretebilecek, sektörel bilgi ve becerisi yasal otoriteler tarafından belgelendirilmiş insan kaynağı ve işletmeler kazandırmak üzere oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Akademi bünyesinde 5 temel bileşen var

Gaziantep Gastronomi Akademisinin 5 bileşenden oluştuğunu ifade eden Başkan Tuncay Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

“Bunlardan biri; yeni girişimciler yetiştirmek ve hali hazırdaki girişimcilerin kapasitelerini geliştirmek üzere hizmet veren İpekyolu Kalkınma Ajansımızın da desteklediği ‘Gıda ve Gastronomi girişimcilik Merkezi'. Bir diğer bileşen, Milli Eğitim Bakanlığı akreditasyon süreci tamamlanmak üzere olan, Profesyonel Aşçılık, Pastacılık, Servis Personeli, Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanlarında eğitimler verdiğimiz Uzun Dönem Temel Akademik Eğitim Programı. 4 ay teorik 4 ay pratik eğitim şeklindeki programın pratik eğitimi de Akademimizin Uygulama Restoranı BULLA'da gerçekleştirilecek. Bu programın bir üstü olan Kısa Dönem Master Class Uzmanlık Eğitimleri de GAGA'nın bir diğer bileşeni. Bu programda örneğin uzmanlık eğitimi olarak Kebapçılık, Kasaplık eğitimi verilecek ki Türkiye'de kasaplık alanında eğitim veren kurum kuruluş bulunmamakta. Yine uzmanlık eğitimi olarak 52 saatlik baklavacılık eğitimi alabilecekleri bir sistem uygulayacağız. GAGA'nın bir diğer bileşeni de Mesleki Yeterlilik Sertifikasyonu. Odamızın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmış, “pidecilik, kebapçılık, dönercilik, pastacılık, aşçılık, genel alan görevlisi, servis elemanı” alanlarında mesleki yeterlilik belgesi verme süreci Akademi'nin teknik ve idari yapısıyla beraber test ve eğitim mutfakları ile uygulama restoranı kullanılarak yapılıyor.”

GAGA'dan hizmet alanlar Bulla'da pratik yapacak

Gaziantep Gastronomi Akademisinin uygulama restoranı olan Bulla'ya da değinen Yıldırım, “Adını “mühür baskısı” anlamına gelen “BULLA” dan alan GAGA Uygulama Restoranı ise akademimizin paylaşım ve deneyim noktası. Çeşitli eğitimler, mentörlükler ve danışmanlıklar aracılığıyla GAGA'dan hizmet alan kişiler, işletmeler ve gruplar uygulama restoranı bölümünde sunum, servis vb. alanlarda pratik becerilerin kazanılması, geliştirilmesi, test edilmesi vb. uygulamalarını BULLA'da gerçekleştirebileceklerdir. Hem yerel hem de dünya mutfaklarından lezzetlerin deneyimlenebileceği fine dinning konseptteki bu mekân da sektör için fark oluşturan bir yer oldu. Kısaca GAGA'nın vizyonunu ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir akademi olması için oluşturduk. Umarım bu vizyona ulaşırız ve Gaziantep'in markalaşma sürecine kattığımız değeri katmerlendiririz. ” şeklinde konuştu.