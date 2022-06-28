Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı

Gaziantep'te sabah saatlerinde 2018'de yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan GGC Başkanı İbrahim Ay tutuklandı. 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., mahkemeye bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu ileri sürdü. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim Ay, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.