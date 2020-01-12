Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya ödül

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı'nın iki muhabirine de ödül ve plaket verildi.

Gaziantep'te özel bir otelde düzenlenen 'Basın Ödülleri Gecesi'ne Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile ulusal ve yerel medya temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'in Suriye sınırında bulunduğunu hatırlatarak, "Birçok meslektaşımız canı pahasına sınırdaki gelişmeleri tüm dünyaya aktardı ve aktarmaya devam ediyor. Bölgedeki meslektaşlarımız her türlü zor koşula rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde bulunuyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise, "Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ellerimizdeki her bir cep telefonu birer fotoğraf makinesi ve birer kamera olmuş durumda. Bu teknolojiyi iyi kullanmamız, şeffaf toplum düzenine gidebilmemiz için benim gördüğüm en önemli şey beşeri sermaye işini ehline vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vali Gül, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gaziantep'te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini görüyorum. Tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutluyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 7 ayrı dalda dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. İHA muhabiri Lider Olgun'a Televizyon Haberleri dalında üçüncülük ödülü verildiği gecede meslekte 25 yılını dolduran İHA muhabiri Mehmet Bulut'a da plaket verildi. Ayrıca gecede Yavuz Donat'a "onur", Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a "yılın en iyi kadın program sunucusu", NTV haber spikeri Ahmed Arpat'a "yılın en iyi erkek haber spikeri", Kanal 7 program sunucusu Mehmet Acet'e "yılın en iyi erkek program sunucusu", Fox televizyonundan İsmail Küçükkaya'ya "yılın en iyi sabah kuşağı", Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın'a "yılın en iyi kadın haber spikeri" ödülü verildi. Geceye katılamayan ve "yılın en iyi haber bülteni" ödülüne layık görülen Star TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in ödülünü ise Star TV Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan aldı. Sanatçı Coşkun Sabah sevilen parçaları ile geceye renk kattı.