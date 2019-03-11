Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Asya'nın en büyük gıda ve içecek fuarı “Foodex Japan” fuarına inceleme gezisi düzenledi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu başkanlığındaki heyet, fuar ziyaretinin yanı sıra dünyanın 3.büyük ekonomisi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği toplantıları da gerçekleştirdi. Gaziantep Ticaret Odası, 3 bin 500 katılımcı ve 85 bin ziyaretçi ile Asya'da gerçekleştirilen gıda ve içecek fuarlarının en büyüğü olan “FOODEX JAPAN” fuarına ziyaret ve inceleme gezisi düzenledi. Programa ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, Japonya'nın hem ekonomik hem de toplumsal gelişim için feyz alınması gereken bir ülke olduğunu belirtti. Acıoğlu, “Japonya kendini yoktan var etmiş bir ülke. Bu başarının arkasındaki en büyük etken de toplumsal değerlere sıkı sıkı bağlılık. Gerçekten feyz alınacak bir ülke” dedi.

Japonya ile ticari ilişkilerin güçlenmesinin katma değer üretme kabiliyetimize katkı sunacağını dile getiren Acıoğlu, “Program kapsamında “Japonya Uluslararası Ticaret Odası”, “İthalat ve Yatırım Destekleme Organizasyonu” ve “Tokyo Design Lab” yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Gaziantep sanayisini katma değer üreten bir yapıya taşımayı hedefleyen projelerimiz için görüşmeler yaptık. Tasarım Merkezimiz GETHAM, Girişimci Kuluçka Merkezi gibi GTO projelerinde yapılabilecek ortak çalışmalar bizim katma değer üretme kabiliyetimizi de geliştirecektir. İhracatçılarımız bilmeli ki Japonya pazarına girmek istiyorsak yüksek kaliteli ürünler sunmamız gerekiyor” diye konuştu.

GTO Heyeti inceleme gezisi kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Ercan ve Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı ile de bir araya gelerek Gaziantep-Tokyo ticari ve kültürel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.