Gaziantep hava sahası tanımlanamayan cisim nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Hava sahasının kapatılması üzerine Gaziantep Havalimanı'na inecek uçaklar çevre illere yönlendirilirken, uçuş bekleyen yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

Gaziantep hava sahasında gece saat 00.30 sıralarında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edilmesi üzerine hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş trafiği durduruldu

Hava sahasının uçuşlara kapatılması üzerine Gaziantep Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuşları durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirilirken gece beri Gaziantep Havalimanı'dan yapılması planlanan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Gaziantep hava sahasının ne uçuşlara açılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, konu ile ilgili makamların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.