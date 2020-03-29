Gaziantep hayalet kente döndü

Gaziantep'in en işlek caddeleri, hafta sonu korona virüsün etkisiyle boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmaması için birçok ülke önlemlerini artırırken, Türkiye'de de kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanarak, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği vurgulanıyor. Gaziantep'te hafta sonu en işlek caddeler, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı. Kentin iş merkezi ve bankaların yoğunlukta olduğu yerlerinden Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda hiç kimsenin olmadığı gözlendi. İş yerleri kapalı iken, tramvay ve halk otobüsleri de boş kaldı.