Gaziantep hayvan barınağı depremzede hayvanları sahipleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğrarken 40 binden fazla can kaybına neden oldu. İnsanların yanı sıra depremden hayvanlarda olumsuz etkilendi. Enkaz altında kalarak kurtarılan veya sahiplerini kaybeden kedi ve köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki hayvan barınağına getirilerek tedavi ediliyor. Yaklaşık 200'e yakın kedi ve köpeği hayvan barınağına getirdiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı veteriner hekim Celal Özsöyler, 300'e yakın hayvanında tedavi edildiğini ifade etti.

“Bölgedeki hayvanlara ulaşmaya çalıştık”

Depremden etkilenen canlılara ulaşmak için güçlü ekip kurduklarını belirten Celal Özsöyler, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizim için tüm canlılar önemlidir. Biz kendi alanımız olan sokak canlılarına yetişmeye çalıştık. İlk etapta geçici bakım evimize geldik. Çevre il ve ilçelerden gelen yardıma muhtaç sokak canlılarına ulaşmaya çalıştık. İlk etapta Kahramanmaraş hayvan bakım evindeki hayvanlara bakanların yakınları ve kendileri öldüğü için bakım evine gidememişler. Biz buradan güçlü bir ekiple oraya gittik, oradaki hayvanları besleyerek tedavilerini yaptık. Orada kalan bakıma muhtaç 25 köpek ile 10 kediyi alarak kendi barınağımıza getirdik. Nurdağı'nda geçici bir hayvan hastanesi kurarak hem İslahiye hem Nurdağı'ndaki bütün sokak canlılarına ve göçük altında kalan tüm canlılara destek verdik ve vermeye devam ediyoruz” dedi.

“190 köpek ile 100'e yakın kedinin tedavi bakımlarını yaptık”

Özsöyler, “Depremin yaşandığı tüm bölgelerde yaklaşık 190 köpek ile 100'e yakın kedinin tedavi bakımlarını yaptık. Şuanda barınağımızda deprem bölgelerinden gelen 120 tane köpek ile 80 kedi bulunuyor. Bunlara yeni sahipler arıyoruz” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise kimsesiz kalan köpekleri sahiplenerek yeni yuvalarına götürüyor.