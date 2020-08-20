Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine merhaba dedi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri olan 10 ara papağanı, bir iguana, bir albino piton, bir kafesli piton ve bir makak maymunu İstanbul'dan getirildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi ailesi gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz günlerde kaçak yollarla ülkeye sokulurken yakalanan 10 ara papağanı ile bir tane iguana, albino piton, kafesli piton ve makak maymunu Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Şube Müdürlüğü yetkililerince hayvanlar için en uygun koşullara sahip olduğu belirtilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne verildi. Yeni üyeler, sağlık testi sonrası 15 ila 21 gün arasında değişim gösteren karantina sürelerini tamamlamak üzere kafeslerine konuldu. Karantinanın ardından hayvanlar, doğal ortamlarında hazırlanan normal barınaklarına taşınacak.

“Hayvanların durumları gayet iyi”

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne kazandırılan yeni üyeler hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Şube Müdürlüğü'nün kısa süre önce kendileriyle irtibat kurduğunu belirtti. Özsöyler, “Kaçak olarak ülkeye sokulurken yakalanan 10 ara papağanı, 1 iguana, 1 albino piton, 1 kafesli piton, 1 makak maymunu'nu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne vermek istediklerini söylediler. Bizi tercih etmelerindeki sebepleri ise ekibimizin kuvvetli ve deneyimli olması, bakım işlerinin iyi bir şekilde gerçekleşmesi ve gelecek hayvanlar için doğal ortamda barınaklarımızın bulunması olarak ifade ettiler. Biz de bunun üzerine ekip olarak hayvan taşıma aracımızla birlikte İstanbul Milli Parklar 1.Bölge Müdürlüğü'ne gittik ve hayvanları taşıma kafeslerine koyarak yola çıktık. Yolculuk esnasında hayvanları belli bir süre dinlendirdik. Beslenme ve su ihtiyaçlarını düzenli olarak giderdik. Yolculuğumuz 2 gün kadar sürdü ve yeni yeni üyelerimizi hayvanat bahçemizde yer alan tam teşekküllü bir hastanemizde yeni üyelerimizin kan örneklerini alarak tahlil sonuçlarını değerlendirdik. Bunun sonucunda hastalık tespit etmediğimiz hayvanlarımızı karantina kafeslerine koyduk. Hayvan türüne göre 15 ila 21 gün arasında değişen sürelerde karantinada üyelerimizi bekletip normal barınaklarına alacağız. Hayvanların sağlık durumlarının şu anda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim, mutlular” diye konuştu.