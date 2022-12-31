Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 2022'de 5 milyon kişi ziyaret etti

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir yılda 5 milyon kişi ziyaret etti.

Gaziantep'te yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan kurulu olan ve 400 türden 5 bini aşkın hayvana ev sahipliğini yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2022'nin son günlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2022'nin son günlerinde ziyaretçi sayılarında ciddi oranda yükseliş yaşandığını söyledi. 2022 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesini, çoğunluğunun çevre illerden gelenlerin oluşturduğu 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Doğal yaşam merkezimiz Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, Dünya'nın da dördüncü yaşam merkezi, yaklaşık 400 türdeki 5 binden fazla hayvanımız bulunmaktadır. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını yaşanıyor. 2022 yılında doğal yaşam merkezimize 5 kişi ziyaret etmiştir" dedi.

Özel kafeslerde sıcak bir yuva

Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesindeki hayvanların özelliklerine göre özel açık ve kapalı kafesleri bulunduğunu belirterek, sıcağı dayanamayan hayvanlar için sıcak ortamlarda gereken sıcaklığın sağlandığını kaydetti. Özsöyler, sıcağı sevmeyen hayvanlar için kapalı kafeslerin yanı sıra doğurdan araziye çıkabileceği açık alanlarının da bulunduğunu ifade etti.

Tüm hayvanlar için kış mevsiminde gerekli olan enerjiyi sağlayabilecekleri besinler verildiğini anlatan Özsöyler, "Burada yaşayan hayvanlara yazlık ve kışlık menüler sunulmakta, kış ayında kendilerine daha fazla enerji verecek ve daha sıcak ortam sağlamak için besler veriyoruz. Geyiklerimizi kuru üzüm ve geyiklerimizle besliyoruz, yırtıcı hayvanlarımıza yazın verdiğimiz 3,5-4 kilo tavuk eti veya kırmızı eti, kışın 5-5,5 kilo et vermekteyiz. Bunun nedeni ise daha fazla enerjiye ihtiyaçları olmaktadır. Aslanlar, filler, zürafalar ve sürüngenlerin ısınmalarına ihtiyaçları var. Bunun için kışlık barınaklarında ısıtıcı ve kaloriferler çalıştırmaktayız. Barınak sıcaklığının 18 veya 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor ve bu sıcaklığı stabil hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Doğurganlık yüzde 80'lere ulaştı

Hayvanat bahçesindeki hayvanların huzurlarının yerinde olduğunu belirten Özsöyler, hayvanların doğurganlık oranlarının da yüzde 80'lere ulaştığını ifade etti. Yaralı hayvanların da hayvanat bahçesinde tedavi edildiğini hatırlatan Özsöyler, "Doğum oranımız ise yüzde 75-80 oranına ulaşmıştır. Özellikle kanguru, aslan, kaplan, geyik, ceylan, boz ayıları, kanatlı türler ve balık türlerinden yoğun yavru aldık. Ziyaretçilerimizin en çok sevdikleri hayvanlardan ise filleri, zürafaları ve yırtıcı hayvanları çok seviyorlar, çünkü kitaplardan gördükleri hayvanları birebir canlı olarak görmeleri vatandaşlarımızın daha çok hoşlarına gidiyor. Gaziantep doğal yaşam merkezi olarak kurtarma görevi yapıyoruz. Doğada yaralanan kartallar, şahinler ve akbabalar, leylekler ve flamingoları kendi bünyemizde tedavilerini yapıyoruz. Tedavileri bittikten sonra eğer hayvan kendi hayatını devam ettirebiliyorsa, tekrardan doğaya bırakıyoruz. Devam ettiremeyecek durumda ise de, bakımını biz üstleniyoruz" diye konuştu.