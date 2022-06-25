Gaziantep Hemşeri Dernekleri Festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 50'den fazla hemşeri derneğinin katılımıyla 6'ncısı düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 50'den fazla hemşeri derneğinin katılımıyla 6'ncısı düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali başladı. Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini Festival Park'ta buluşturan festivalin, eğitim, kültür ve dayanışma derneklerinin müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları ve kültürel aktiviteleriyle ilk günü dolu dolu geçti.

Gaziantep Birecikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği resim sergisi ve kitap imzası ile başlayan festival, Besnililer Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Burhan Onur konseriyle devam etti. Festivalde şair Hasan Emre'nin Gaziantep ve Besni'yi konu alan şiir dinletisi beğeniyle dinlendi.

Festivalin devamında, Gaziantep Birecikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin organize ettiği Urfa Sıra Gecesi, alanı dolduran vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Gaziantep Oğuzboyları Federasyonu, festivalde iki konserle coşkuyu arttırdı. Şarkıcı Özkan Yılmaz sevilen türküleri festival katılımcıları için seslendirdi.

Şarkıcı Yakar, Gaziantep türkülerini seslendirdi

Sahneye son olarak sevilen şarkıcı Mehmet Yakar çıktı. Gaziantep türkülerini Gazi şehirliler için söyleyen Yakar, birçok farklı coğrafya ve kıtayı konserler vesilesiyle görme fırsatı bulduğunu, Gaziantep'in kendisi için değerli ve eşsiz bir şehir olduğunu söyledi. Vatandaşların türkülere eşlik ettiği konser yaklaşık bir saat sürdü.

Birçok hemşeri derneğinin stantlarının bulunduğu festivalde, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtıldı. Festival ayrıca Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip Gaziantep'te yaşayan vatandaşların bir araya gelmesine de vesile oldu.