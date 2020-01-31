Gaziantep, Hokeyde Süper Lig Kupası için iddialı

THF Türkiye Süper Lig'de namağlup unvanla mücadele eden Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı oynadığı 16 maçta, attığı 145 gol ve kazandığı 45 puanla şampiyonluğa göz kırptı.

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan THF 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabında bugün oynadığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak rakiplerine büyük fark attı. Günün ilk maçında Nizip GSK ekibini 5-4 yenen Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Bolu Belediye Spor ekibini 9-3'lük skorla yenerek Süper Lig liderliğini sürdürürken şampiyonluk kupasında son dönemece girdi. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı şu ana kadar oynadığı 16 maçta toplam 46 puan toplarken rakip kalelere toplan 145 gol atarak kendi rekorunu yeniledi.

Türkiye Hokey Süper Lig Kupası Gaziantep'in

Son iki maçın büyük bir çekişme içerisinde geçtiğini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan her iki maçı da kazanarak kupada son viraja girdiklerini ifade etti. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede sporcuların büyük bir performans sergilediği maçların ardından elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu belirterek Cumartesi günü oynanacak son iki maçı da alacaklarına inandığını sözlerine ekledi. THF Süper Lig Şampiyonluk kupasının bir kez daha Gaziantep'e geleceğini ifade eden Başkan Kaplan, başarıda emeği geçen sporculara ve teknik heyete teşekkür ederek, “Bu bir ekip işidir. İnandık, her türlü zorluğa rağmen inandığımız yoldan şaşmadık ve son yıllarda gerek Türkiye Süper Ligi gerekse Avrupa Şampiyonalarının favori takımı haline geldik. Gelenek halene getirdiğimiz şampiyonluk kupasını bir kez daha Gaziantep'e götürmenin mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

Başkan Kaplan Maçları THF Başkan Vekili Yüksel'le İzledi

Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Türkiye Süper Liginde takımları yalnız bırakmayan THF Başkan Vekili Bayram Yüksel bütün maçları yakından takip ederken Gaziantep Polisgücü Spor takımının maçlarında Başkan Mehmet Kaplan Yüksel'e eşlik etti. Türkiye'de hokeyin hızla geliştiğini ifade eden Başkan Vekili Bayram Yüksel, Ümit Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında ikinci olduğuna da dikkat çekerek, "Bugün hokeyin kalesi Avrupa'da Türk Milli Takımlarımız ve Türk kulüplerimiz önemli başarılara imza atıyor” dedi.

Avrupa Şampiyonası Gaziantep Polisgücü'nü Bekliyor

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi'nin ardından Gaziantep'in ev sahipliğinde 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasının Alanya'da gerçekleştirileceğini, ardından 21-23 Şubat 2020 Avrupa Kadınlar Salon Hokeyi Trophy Şampiyonası için Litvanya'ya gideceklerini ifade ederek, “2020 yılı içerisinde iki takımımız da açık ve kapalı alanda Avrupa Trophy Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonalardan ilki Alanya'da Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ardından kadın takımımız Litvanya'ya gidecek. Türkiye'yi Avrupa Trophy liginde temsil eden iki takımımızın bu şampiyonalarda başarılı olması için gereğini yapıyoruz” dedi.