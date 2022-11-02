Gaziantep ihracatında Ekim rekoru

İhracatını ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artıran Gaziantep'in Ocak-Ekim dönemi ihracatı ise 8 milyar 696 milyon 490 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'i bir ihracat üssü yapan ihracatçıları tebrik etti.

Yıldırım “Adeta bir üretim ve ihracat üssü olan Gaziantep'i bu noktaya taşıyan tüm üyelerimizi, iş insanlarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Bu şehir sizlerin özveri ve heyecanlı çalışmalarınız sayesinde başarı hikâyeleri yazıyor. Bize düşen de başarı hikâyelerinin devam etmesini sağlamak için önünüzdeki taşların temizlenmesi için çabalamak. Her fırsatta üyelerimizin sıkıntılarını dile getiriyor, çözüm önerilerimizi ardı ardına sıralıyor, hazırladığımız raporlar ile her kademede girişimlerde bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz” dedi.

“İhracatın sürdürülebilirliği ve kalkınmayı desteklemesi için niceliğe değil niteliğe odaklanmalıyız” diyen Yıldırım şöyle devam etti: “Biz kentimizin başarıları kadar performansının düşük olduğu noktaların da farkındayız. Yılın ilk 10 ayında 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in bu performansı devam ettirebilmesi, yükseltmesi ve de karlılık oranını artırabilmesi için ihracat birim fiyatını yükseltmesi gerekiyor. Küresel ekonominin içinden geçtiği süreçte bozulan tedarik zincirini lehimize çevirebiliyoruz. Ancak bu zincirde edindiğimiz yeri sağlamlaştırmak için vazgeçilmez olmaya odaklanmalıyız. Katma değerli ürünlerle piyasada yer edinmeliyiz. GTO olarak çalışmalarımızı ve projelerimizi üyelerimizin bu yönünü geliştirmeye odaklıyoruz.”