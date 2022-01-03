Gaziantep ihracatta rekor kırdı

Aralık ayında gerçekleştirilen 972 milyon 157 bin dolarlık ihracat ile Ocak-Aralık döneminde 10 milyar 92 milyon 165 bin dolara ulaşan Gaziantep'in ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 arttı. Gaziantep bu ihracat rakamıyla 2021 yılını en fazla ihracat gerçekleştiren 5'inci il olarak kapattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tarihi bir başarı sergileyerek ihracatta önemli bir eşik olan 10 milyar dolar seviyesini aştıklarını belirtti. Son yıllarda küresel anlamda büyük zorluklar yaşandığını ve ülke ekonomisinin de bu dönemde yara aldığını söyleyen Yıldırım, “Açıklanan ihracat verileri yüzümüzü güldürüyor. Aralık ihracatımızı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3, Ocak-Aralık dönemi ihracatımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 27,3 gibi önemli bir düzeyde artırdık. Geleceğimiz açısında umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Evet, rakamlar yüzümüzü güldürüyor, şehir ve ülke olarak önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz giderek büyüyor. Ancak pek çok kalemde yapılan zamların oluşturduğu maliyet baskısı ile bu pek de mümkün görünmüyor. Üretimin, istihdamın, ihracatın artarak devam edebilmesi için, yeni hedefler için ekonomik iklimde öngörülebilirlik şart Son yapılan zamlar maliyet hesabı yapabilmemizi daha da zorlaştırdı. Bunun yanında rekabet gücümüz de gün geçtikçe zayıflıyor. Ekonomi yönetiminin, reel sektörün sesini duymasını ve yapıcı adımlar atmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.