Gaziantep ?l Sa?l?k M?d?rl???nden "domuz gribi" a??klamas?

Gaziantep'te yabanc? uyruklu bir kad?n, ?ks?r?k, burun t?kan?kl???, a?r? ?ikayetleriyle Dr. Ersin Arslan E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine m?racaat etti. Kad?n hastan?n yap?lan ilk m?dahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlan?lmas? ?zerine hastane alarm durumuna ge?ti. Konuyla ilgili ?l Sa?l?k M?d?rl???nden yap?lan a??klamada, ?52 ya??nda S.? isimli hasta ?ks?r?k ve solunum g??l??? ?ik?yetiyle Ersin Arslan E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi acil servisine ba?vuru yapm??t?r. Hastan?n semptom ve klinik muayene bulgular?na g?re H1N1 enfeksiyonu olabilece?i d???n?lm??, hastadan gerekli tetkikler istenmi? olup, H1N1 vir?s? lehine kesinle?en bir sonu? bulunmamaktad?r. Hasta tek ki?ilik hasta odas?nda g?zetim alt?na al?narak antibiyotik ve antiviral tedaviye ba?lanm??t?r. Hastanemiz acil servisi ve di?er servislerde sa?l?k hizmetini aksatacak bir durum s?z konusu de?ildir? denildi.