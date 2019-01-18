Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sarıfakı'dan Anka'ya ziyaret

Serdar Sarıfakıözel, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık alanında yaşanan sıkıntıları yetkili ağızlardan dinledi.

Serdar Sarıfakıözel kamu demeden tüm hastaneleri ziyaret ederek sorunları dinliyor ve çözüm yolları arıyor.Bu kapsamda Serdar Sarıfakı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Emin Bindal ve beraberindeki heyet Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ve beraberindeki heyet,Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av.Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu tarafından karşılandı.

Hastaneyi gezerek verilen sağlık hizmetlerini yerinde gören İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sarıfakı ve İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Bindal, hastanenin genel durumu hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek adına yapılan her çalışmanın arkasında olduklarını vurgulayan Uzm. Dr.Sarıfakı, Gaziantep'e böyle donanımlı bir tesis kazandırdıkları için yönetim ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sarıfakı'ya teşekkür eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, sağlık alanında yaşadıkları sıkıntılara değindi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak sadece Gaziantep değil, bölgeye hizmet ettiklerini ifade eden Av. Dr. Bayram, “Gaziantep ve bölge halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastanemizde yatak doluluk oranı çok fazla. Yatak kapasitesini artıramadığımız için hastalar sıkıntı yaşıyor. Vatandaşların sağlığa ilişkin beklentilerini eksiksiz olarak karşılamak için bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz” dedi.

Dr. Av. Bayram'dan sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sarıfakı, notlar alarak bu konuda çalışma yapacaklarını belirtti.Özel, kamu demeden tüm hastaneleri ziyaret ettiklerini ve sıkıntıları dinlediklerini dile getiren Uzm. Dr. Sarıfakı, “El birliği ile sağlık alanında başarılı işlere imza atacağız” diye konuştu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sarıfakı, İl Sağlık Müdür Yrd. Uzm. Dr. Mehmet Emin Bindal ve beraberindeki heyet daha sonra hastane çalışanları ile sohbet ederek, tedavi için gelen hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.