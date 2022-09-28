Gaziantep itfaiyesi 24 saat görev başında

Gazi şehrin dört bir köşesinde ve ilçelerde bulunan 13 itfaiye istasyonunda 24 saat hazır bulunan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın ve kurtarma olaylarına karşı 391 eğitimli personel, 69 araç ile mücadele etti. 2022 yılında özellikle sıcak geçen yaz aylarındaki yangınlarla mücadele eden ekipler; fabrika, iş yeri, bina, araç, arazi, ekili alan, orman ve trafolarda çıkan 3 bin 659 yangına müdahale ederek söndürdü.

Gaziantep İtfaiyesi'nin 2022 yılı içinde müdahalede bulunduğu en büyük olaylar arasındaysa geçen Temmuz ayında Burç Ormanı'nda çıkan yangın yer alıyor. Ormanlık alanda çıkan ve ormanın tamamını tehdit eden büyük yangında ekipler 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde yangını büyümeden kontrol alarak büyük bir başarı örneği gösterdi.

2 bin 406 kurtarma çalışması yapıldı

Gaziantep İtfaiyesi ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu asansörde kalma, boğulma, iş kazası, kapalı alanda mahsur kalma, trafik kazalarında sıkışma, soba zehirlenmeleri, doğal afetlere mücadele çalışmaları, intihar girişmeleri gibi 2 bin 406 farklı olayda çalışma yürüttü. 773 hayvan için de kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İtfaiye haftasında görev şehidi itfaiye personelleri anıldı

25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl içinde görevleri başında şehit olan 4 itfaiye personelini de andı. Şehreküstü İtfaiye İstasyonu'nda görev şehidi itfaiye personellerinin mesai arkadaşları, aileleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen anma etkinliğinde mevlid-i şerif okutuldu.

93 vatandaş alevlerin arasından kurtarıldı

Yangın ve kurtarma çalışmalarında 93 vatandaşı yangın esnasında alevlerin içerisinden çıkaran itfaiye, bin vatandaşıysa trafik kazası sonucu sıkıştıkları araçtan kurtarırken, intihar girişimlerine de müdahale etti. İtfaiye 2022 yılı içinde 5 bin 292 vatandaşın imdadına koştu.

Eğitim ve bilinçlendirme eğitimleri düzenleniyor

Vatandaş ve öğrencilere yönelik yangın ve doğal afetlerde yapılması gerekenlerle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yürüten Gaziantep İtfaiyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde muhtemel yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep'in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik malzeme dağıtımı yaptı.

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı kent genelinde başlattığı deprem bilinci eğitimleri ile 10 bin öğrenciye afet riskine karşı eğitim vererek acil durum çantası hediye etti.

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ile birlikte Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği konferansı ve sergisi de yapıldı.