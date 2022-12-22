Gaziantep jandarmasından dev sahte ve kaçak alkol operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak ve sahte alkol ile suç unsuru malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçme, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Adli makamların koordinesiyle 14-21 Aralık 2022 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda toplam 28 olaya müdahale edilerek 35 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çok miktarda kaçak ve sahte alkol ile suç unsuru malzeme ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 150 litre kaçak viski, 75 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı, 30 litre sahte votka, 20 litre sahte şarap, 20 adet votka aroma kiti, 10 litre etil alkol, 132 adet kaçak akıllı cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, Roma döneminden kalma 1 adet obje ve 1 adet tarihi sikke, 1 adet gözyaşı şişesi, 25 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 12 adet kullanma aparatı, 115 adet muhtelif gıda malzemesi, 25 kilogram tütün, 25 adet elektronik sigara, 300 paket sigara kağııdı, 100 adet cinsel içerikli çikolata, 220 adet cinsel içerikli ıslak mendil ele geçirildi.