İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tır garajı yanında elinde siyah poşetler bulunan bir şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda ise 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.


İki farklı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.