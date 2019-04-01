Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi girişimcilerini arıyor

Kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM'e 18-50 yaş aralığında olan, imalata yönelik iş fikri bulunan ve iş fikri için gerekli öz sermayenin bir kısmına sahip tüm kadınlar 20 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular Gaziantep Sanayi Odası Proje Planlama ve Eğitim Departmanı'na “Ön Başvuru Formu” ile şahsen yapılacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler ise 0342 221 09 00 - dahili 213 numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilecekler.

KAGİDEM'e şehrin her bölgesinden kolay ulaşım imkanı olduğunu kaydeden ve merkezde verilecek hizmetler hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “KAGİDEM 28 farklı kadın girişimci ile birlikte aynı ortamda bulunma imkanı, kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler mentörlük uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar sunuyor. İş fikri olan ve üretime dahil olmak isteyen girişimci kadınlarımızı başvuruda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Gaziantep'in üretim, ihracat ve girişimciliğiyle ülkemizde lider konumda olan bir şehir olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, “Gelişen dünyada ülkelerin kalkınması ve refah düzeyinin artması kadınların üretime katılmasıyla mümkündür. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Günümüzde sadece erkeklerin çalışması asla yeterli değil. Bu noktada kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu yüzden KAGİDEM Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Kadın girişimcilerimizin iş dünyasında daha etkin rol üstlenmelerini çok önemsiyoruz. KAGİDEM'de işini geliştiren kadın girişimcilerimiz kendi işlerini kurduktan sonra onların yerine yenileri gelecek. Merkezimiz kadın girişimciliğinde inşallah ülkemize model olacak” diye konuştu.

Ünverdi, KAGİDEM Projesi'nin hayata geçirilmesine destek veren, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a teşekkür etti.