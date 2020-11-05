Gaziantep kırsalında yoğun yol mesaisi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca şehir merkezinde gerçekleştirilen yol yapım faaliyetleri tamamlanırken kırsal mahallelerde unutulmadı, araç ulaşımına yeterince cevap vermeyen dar ana ve ara yollar genişletilerek modern bir görünüme kavuşturuldu, toplamda taşra bölgelerinde bulunan 205 kilometrelik yol, sathi asfalt kaplama yapılarak yenilendi, araç kullanımına hazır hale getirildi. Böylelikle son 6 sene içerisinde şehrin taşra semtlerine toplamda bin 685 kilometre sathi kaplama asfalt yapıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özellikle dezavantajı fırsata çevirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, boşalan cadde ve sokakların yenilenmesi için düğmeye basarak, gece gündüz demeden yoğun gayret sarf etti. Mesaisi devam eden asfalt çalışmaları esnasında ekiplere ve mahalle muhtarlarına zaman zaman ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunların köklü bir şekilde giderilmesini sağlamak adına halkla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Şahin'le görüşerek çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan muhtarlar ise artık, ürünlerinin toz içinde kalmayacağını, araçlar sahipleri için konforlu bir yolculuk gerçekleşeceğini söyledi.