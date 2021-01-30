Gaziantep kısıtlamayla sessizliğe gömüldü

Korona virüs salgınının yayılım hızının yavaşlaması için başlatılan hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gaziantep'te kentin yoğun noktaları boş kaldı.

Korona virüs salgınını önleme kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep kent merkezi sessizliğe büründü. Cuma akşamı 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlamanın ardından kentin yoğun, kalabalık caddeleri ve sokakları boş kaldı. Kent merkezinde gün içinde yoğun olan Demokrasi Meydanı, Gaziler Caddesi, Kale altı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Karagöz Caddesi sessizliğiyle dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olan tarihi bölgelerde ise sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamayı ihlal eden şahısları tespit etmek amacıyla kentin önemli kavşak ve noktalarına kontrol noktası kuran Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlama denetimi yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler dışarıya çıkan şahıslardan izin belgelerini talep ederek belgeleri inceledi. İzinsiz dışarıya çıkan ve belgeleri geçersiz olan kişilere ise idari para cezası işlemi uygulandı.