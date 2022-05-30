Gaziantep Kitap fuarı yaklaşık 633 bin kişiyi ağırladı

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen yazar ve yayınevi bakımından Türkiye'nin en büyüğü olan kitap fuarı, 7'den 70'e bütün ziyaretçilerinin beğenisini topladı. 449 yayınevi ve 352 yazarın katıldığı, 3 milyon kitabın yerini aldığı dev organizasyon; planlama, alan genişliği ile sunduğu ferah ortam, söyleşi ve sunum etkinlikleri ile Gaziantep'te ilklere imza attı.

1 milyon 250 bin kitap satışı yapıldı

Yayın evlerinin fuar için yaptığı özel indirimlerle okurlar kitaplara uygun fiyata ulaşma imkanı buldu. Fuar boyunca toplamda 1 milyon 250 bin kitap satışı yapıldı. Vatandaşların tercihi ise roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.

Yazarlara yoğun ilgi

Fuarda 8 farklı renkle belirtilen imza stantları ve 4 söyleşi salonuyla vatandaşlar yazarlarla tanıştı, söyleşilere katıldı. Hayranı olduğu yazarlarla buluşma ve kitaplarını imzalatma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluklar zaman zaman 6 saat boyunca sürdü.