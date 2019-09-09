Gaziantep Kolej Vakfı 56 yaşında

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da katıldığı tören coşkulu geçti. Kuruluşunun 56. yılını kutlayan Anadolu'nun eğitim çınarı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul Anadolu Lisesi fen Lisesi ve IB Cemil Alevli Koleji ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında da eğitim alanında yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı Türkiye genelinde bugün düzenlenen törenlerle başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ve ilköğretim haftası nedeniyle düzenlenen törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Ali Küçükkınacı ve Mehmet Göksel, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir'in yanı sıra idareci ve öğretmenler ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren, “Geleceğin teminatı, değerli öğrencilerimize, kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin ancak bilgi ile mümkün olacağının bilinciyle 2019-2020 öğretim yılına başlıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; ‘'İlköğretim meselesi demek: vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi, bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesidir. Bu anlamlı sözler ile içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aklın ve bilimin ışığında aydınlık mutlu yarınlara ancak eğitimle ulaşılacağına olan inancımız tamdır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Atatürk ilke ve devrimlerinin evrensel ışığında; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sosyal alanlarda başarılı, milli kültür unsurlarına sadık, akıl ve bilimin ışığında yol alan ve ülkesine faydalı bireyler yetiştiren, çağdaş bir eğitim kurumudur. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, köklü geçmişimiz ve deneyimimizi temel alarak eğitim ve öğretimdeki çağdaş uygulamaları ve başarılarıyla tercih edilen; kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren, öncü bir eğitim kurumudur” dedi.

"Görevimiz sizleri, yararlı ve uygar birer insan olarak yetiştirmektir"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıldır eğitim alanında birçok ilke imza attığını da sözlerine ekleyen Okul Müdürü Özeren konuşmasında öğrencilere de önemli mesajlar vererek, "Sizler anne ve babanızın şefkatli kollarından sizleri anne ve babanız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin sıcacık yüreğine hoş geldiniz. Şunu biliniz ki, bizler her zaman sizleri kendinize, ailenize, çevrenize ve ülkemize yararlı birer insan olarak yetiştirmenin gayreti içinde olacağız. Hepimizin görevi sizleri, yararlı ve uygar bir insan olarak yetiştirmektir. Eğitilmemiş toplumlar uygar olamazlar, gelişemezler, ayakta kalamazlar. Ünlü Fransız romancısı Victor Hugo derki: “okul uygarlığın geliştiği yerdir.” Okul, eğitim ve öğretim yuvası olarak, sizlere çeşitli bilgiler verir, beceriler kazandırır, yenilikleri; gideceğiniz yolu, Atatürk İlkelerini en iyi biçimde kavratır. Ayrıca okul, toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, toplumsal kurallara uymayı da öğretir” dedi.

"Öğrenci velilerimizle işbirliği içerisinde olacağız"

Eğitimde başarının okul, öğretmen veli iş birliğiyle gerçekleştirilebileceğini de sözlerine ekleyen GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren velilere yönelik mesajında ise “Gaziantep Kolej vakfı Özel Okullarına emanet ettiğiniz değerli varlığınızın ağır sorumluluğunu omuzlarımızda ve yüreğimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim içinde, yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarınızı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında en iyi biçimde yetiştireceğimizden emin olunuz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutladığımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yılların da müjdecisi olacaktır” dedi.

"En büyük fedakarlık öğretmenlerimizin"

Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğuna da dikkat çeken Okul Müdürü Uğur Özeren yaptığın konuşmasına “Değerli çalışma arkadaşlarım, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları siz güçlü ve değerli öğretmen kadrosuyla başarılı çalışmalarını bir ileriye taşımaya devam edecektir. Gösterdiğiniz emek ve çabaya paha biçilemez. Sizlerin çocuklarımızın gözlerindeki ışığı yarına taşımak için nasıl bir coşku ve gayretle çalıştığını biliyorum. Geleceğimizin sahibi olan değerli öğrencilerimizi, yarınlarını anlamlandırmak için yaptığınız fedakarlıklar çok anlamlıdır. Siz, değerli çalışma arkadaşlarımla aynı ekipte bulunmaktan gurur duyuyor hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, öğrencilerimizin hayatı, sizlerin değerli katkıları ile anlamlı hale geliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Siz değerli öğretmenlerimize şöyle sesleniyor : “İlk ilham; ana baba kucağından sonra, okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alını” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı 56 yaşında

Kuruluşundan bu yana Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıllık süreçte başarıdan başarıya koşmasında Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'un önemli bir misyon üstlendiklerine de dikkat çeken Okul Müdürü Uğur Özeren “ Bugünün haklı gururunu yaşayan siz değerli öğrencilerimizi ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Okulumuz güçlü akademik kadrosu ve profesyonel eğitim anlayışı ile 56 yıldır Gaziantep ve ülkemize hizmet etmektedir. Eğitim kalemizin temelini atan merhum Cemil Alevli rahmet ve minnet ile anıyor. 56 yıldır bu kaleyi ayakta tutan mütevelli ve yönetim kurulu başkanımız Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'a şahsım ve tüm ekibim adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürümüz Sayın İsmet Tiryaki'ye gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer protokol üyelerimiz, değerli Öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler! Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmamız dileğiyle ilköğretim haftanızı kutluyorum” dedi.

Öğrencilerden teşekkür çiçeği

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde GKV Özel İlkokulu Öğrenci Meclis Başkanı İdil Karuserci bütün öğrenciler adına GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a eğitime katkıları ve hizmetlerinden dolayı bir çiçek verdi. Törene GKV Özel İlkokulu Sınıf Öğretmeni İmren Yüncü tarafından yapılan ilköğretim haftasının önemine dair konuşmanın ardından GKV Özel İlkokulu Öğrenci Temsilcisi İdil Karuserci 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajını okudu. Okul öğrencilerinden Elif Yaman Biz Atatürk Olduk ve Mustafa Efe Çamlıoğlu İlköğretim Haftası şiirlerini seslendirirken 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı YKS Ve LGS'de Türkiye derecesi elde eden Öğrencilere Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu üyeleri Ali Küçükkınacı ve Mehmet Göksel tarafından plaket verildi. Okul orkestrası tarafından seslendirilen çocuk şarkılarının ardından bütün öğrenciler 10. Yıl Marşını seslendirerek öğretmenleri eşliğinde sınıflarına ilk ders için gitti. İlköğretim Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği de ifade edildi.