Gaziantep Kolej Vakfı 9.kariyer günleri konuklarını ağırlıyor

Kariyer Günleri kapsamında kurumdan mezun olan çeşitli meslek grubundan isimler öğrencilerle buluşuyor. Üç gün sürecek olan GKV 9. Kariyer günü mezun öğrencilerden Naz Ölçal'ın konseriyle başladı.

Lise öğrencilerine çeşitli mesleklerin tanıtımının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen kariyer günleri Gaziantep Kolej Vakfında başladı. Mezunlar Kampüste programı kapsamında bu yılda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından farklı dönemlerde mezun olmuş ve iş hayatına atılmış farklı meslek guruplarında mezunların konuşmacı olarak davet edildiği GKV 9. Kariyer Günlerinin ilk gününde eski mezunlardan Naz Ölçal'ın konseri ve mini söyleşisiyle start alan etkinlik öğrencilerin büyük ilgisini görüyor.

Düzenlenen programlarla ilgili bilgiler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Öğrencilerimizin meslek seçimlerinde dikkatli olmasını sağlamak ve bir birinden farklı meslekleri yakından tanımalarını sağlamak için düzenlediğimiz kariyer günlerimiz başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurumlarımızın eski mezunlarından iş dünyasına atılmış isimleri belirledik. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik Servisi tarafından 9.'su düzenlenen “Kariyer Günleri “ programının açılış günü GKV'16 mezunumuz olan ve halen Psikoloji bölümünde lisans eğitime devam eden Naz Ölçal'ın konseriyle başladı. Naz Ölçal'ın müzik ziyafetinden sonra hediyesi ilkokul öğretmeni Ayten AYALP tarafından verildi. Konser sonrası GKV'87 mezunumuz olan Doç. Dr Burcu Özsoy doktora çalışmasında konu aldığı Antarktik ve Etrafındaki Deniz Buzullarının Uydu Görüntüleri Takibi konusunda yaptığı çalışmaları ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezinde çalıştığı dönemdeki ufuk açıcı ve feyz dolu kariyer yolculuğunu öğrencilerimizle paylaştı. Programımızın son konuğu olan GKV'04 mezunumuz Yüksek Mimar Seda Müftüoğlu Güleç, mimarlığın çok geniş bir alan yelpazesi olduğundan, çalışma imkanlarından ve yaptığı ulusal- uluslararası projelerden bahsederek öğrencilerimize bilgi birikimlerini aktardı. Programımızın 1.günü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'ndan mezun olan ve çalışma sahası olarak yine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını seçen bizlerle çalışmaya devam eden öğretmenlerimizin konuşmalarıyla son buldu. Bundan sonraki süreçte de mesleki tanıtım amacıyla öğrencilerimizle alanlarında önemli yerlere gelmiş meslek sahiplerini buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.