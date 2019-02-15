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Gaziantep Kolej Vakfı biyoloji projesiyle TÜBİTAK bölge sergisinde

TÜBİTAK 50.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan GKV Özel Liseleri Öğrencisi Muhammet Umut Dinç'in projesi biyoloji dalında bölge projeleri arasında sergilenecek. Kaya yarpuzu bitkisinin kanser hücrelerine karşı etkisini inceleyen proje 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde 2019 Yılı TÜBİTAK Bölge Sergisine katılacağı açıklandı.


Akademik başarılarına sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarıların yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla da dikkat çeken GKV Özel Okulları bu yıl da " Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında il elemelerini geçerek bölge sergisine katılmaya hak kazandı. GKV Özel Liseleri Kimya Öğretmeni Mustafa Köseler danışmanlığında, GKV Özel Liseleri Fen 10/A sınıfı öğrencisi Muhammet Umut Dinç tarafından hazırlanan proje TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Biyoloji dalında bölge projeleri arasına seçildi.


Micromeria Congesta (halk dilinde kaya yarpuzu) bitkisinin kanser hücrelerine karşı etkisini inceleyen proje 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde 2019 Yılı Bölge Sergisine katılacak. TÜBİTAK yarışmasında dereceye girerek bölge sergisine katılmaya hak eden GKV Özel Liseleri Öğrencisi Muhammet Umut Dinç ve Kimya öğretmeni Mustafa Köseler'i kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir projenin Türkiye finallerine kalmasını beklediklerini ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

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