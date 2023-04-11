Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli IB Koleji'nde diploma heyecanı

Uluslararası geçerliliği olan çift dilli IB diploması almanın heyecanını yaşayan öğrencilerin dünyanın en prestijli üniversitelerinden davet aldıkları ifade edildi.

2022 Kasım sınavlarını başarıyla tamamlayan GKV Cemil Alevli IB Koleji son sınıf öğrencileri, uluslararası geçerliliği olan çift dilli IB diplomalarını aldılar.

Bölgenin ilk IB koleji olan Cemil Alevli IB Kolejinden mezun olan öğrencilerin genel olarak dünyanın birçok prestijli üniversitesinden davet aldığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Öğrencilerimize yükseköğrenim hayatlarında başarılar diler, emeği geçen öğretmenlerimizi ve desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik ederiz. Bugüne kadar Cemil Alevli IB Kolejinden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın en prestijli üniversitelerinden davet alarak üniversite yaşamlarını bu üniversitelerde sürdürdü. Bu yıl da aynı şekilde öğrencilerimizin seçeceği üniversitelerde yükseköğrenimlerini sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.